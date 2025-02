Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога се срещна в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността с лидера на германския опозиционен блок Христяндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, предаде Укринформ, като се позова на изявление на президентството.

"Държавният глава благодари на Германия за съдействието на Украйна от руската пълномащабна инвазия насам и за нейната водеща роля в укрепването на украинската противовъздушна отбрана", гласи комюникето.

Основни теми на срещата в Мюнхен бяха помощта за Украйна и важността на единството на европейските страни в това отношение. Зеленски подчерта, че единствено справедливият край на войната и надеждните гаранции за сигурност трябва да бъдат първостепенната цел на всички украински съюзници.

Зеленски и Мерц, който на базата на социологическите проучвания е сочен за фаворит да заеме поста на нов канцлер на Германия след изборите, които предстоят на 23 февруари, са имали и разговори за конкретната военна помощ за Украйна и за инвестициите в украинското оръжейно производство, отбеляза Укринформ, цитирано от БТА.

I met with Friedrich Merz and had a good conversation with him about European politics.



I thanked him for his support and willingness to defend our shared interests together. Germany is one of our largest partners and strongest defenders of life, and we truly appreciate it,… pic.twitter.com/m9cgYWNs6S