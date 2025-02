Нов ужас в Германия: Кола се вряза в тълпа по време на профсъюзна демонстрация в Мюнхен

Автомобил се е врязъл в тълпа по време на профсъюзна демонстрация в германския град Мюнхен тази сутрин, съобщи „Билд“. Това се случва на фона на предстоящата утре Мюнхенската конференция по сигурността, на която ще присъстват вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и украинският президент Володимир Зеленски, които ще пристигнат в баварската столица по-късно днес.

Пострадали са най-малко 20 души, сред които и едно дете.

Свидетели съобщиха в социалните мрежи, че за нападението полицията е задържала младеж – новина, която малко по-късно беше официално потвърдена от органите на реда.

„В момента в Мюнхен се провежда мащабна полицейска операция в близост до централната жп гара и служителите работят, за да проверят какво се е случило“, заяви говорител, без да дава повече подробности.

Началникът на полицията току-що ме информира, че автомобил е прегазил група хора и за жалост много от тях са пострадали, включително и деца. Потресен съм дълбоко. Мислите ми са с пострадалите, заяви кметът на Мюнхен Дитер Райтер за „Билд“.

Според баварския медиен оператор при инцидента са пострадали хора, участващи в демонстрация, свързана със стачка, организирана от профсъюза „Верди“. От там съобщиха, че не разполагат с никаква информация за злополуката.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O