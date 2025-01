Бурята "Еовин" достигна Испания, има ранени

Бурята "Еовин" стигна до Испания. Силни валежи и ветрове със скорост от 160 км/ч бяха регистрирани през последното денонощие на много места в страната. Най-засегната е автономната област Галисия, където 13 000 души са без ток.

Основните причини за липсата на електричество са паднали дървета и клони върху електропроводи и силни пориви на вятъра, които затрудняват ремонтите.

Заради бурята са отменени полети и са спрени влакове. Редица пътища в областта са блокирани от паднали дървета и клони.

Повече от 350 000 жилища все още са без ток в Ирландия и Великобритания след бурята "Ейоуин"

Двама души са пострадали, след като тази нощ се е срутил част от покрива на къщата им в град Лалин. 47-годишен мъж и 39-годишна жена са откарани в близка болница, но няма опасност за живота им, предаде БНР.

В област Кантабрия също има паднали дървета, както и отнесени от вятъра керемиди и ламарини от покриви. Отменени са полети до и от летище Сантандер, както и към Билбао.

Преминаването на бурята е отменило и няколко курса на ферибота между Испания и Мароко.

Today, Storm Hertha Hits A Coruña, Spain Storm Hertha is bringing strong winds to A Coruña and its surrounding areas, causing damage and disruption, Multiple trees have fallen on Luis Seaoane de Vilaboa street in Culleredo, damaging several cars. pic.twitter.com/kUPXkFdyzj

#StormHerminia wreaked havoc in Pontevedra, Galicia, Spain, with strong winds tearing the roof off a residential building. The storm is leaving its mark across Europe. Stay safe, and take precautions where needed.pic.twitter.com/4syahFuleA