Мелания Тръмп проведе разговор с една от засегнатите от пожарите в Лос Анджелис на родния си словенски език

Този уикенд президентът Доналд Тръмп и неговата съпруга Мелания посетиха засегнатите от горските пожари покрайнини на Лос Анджелис и разговаряха с част от хората, загубили домовете си в резултат от опустошителното бедствие.

По време на посещението не липсваха и медии, които отразиха разговора на Мелания с жители на Лос Анджелис. Това, което направи впечатление, беше, че първата дама на САЩ разговаряше с тях на родния си словенски език.

Местни медии посочиха, че жената, с която разговаря Мелания, е била сръбкиня, която ѝ споделя, че живее в Лос Анджелис още от малка и че е майка на две деца.

Мелания Тръмп е родена в живописното словенско градче Ново место през 1970 г.

