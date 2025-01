Започна делото за пожара в Солинген, при който загина българско семейство

В Германия започна процесът срещу подпалвача, който опожари жилищна сграда през март миналата година и в огъня загина българско семейство.

Процесът срещу 40-годишния мъж от Солинген започна тази сутрин в Районния съд във Вупертал. Срещу него са повдигнати обвинения за сериозни престъпления. Той е обвинен, че през март 2024 г. е запалил пожар, при който загина четиричленно семейство.

Жертвите са българско семейство: жената е на 28, мъжът - на 29 години, и двете им деца - на 3 години и няколко месеца.

Трима други - родители и дете, пострадаха сериозно, те също са от България.

40-годишният жител на Солинген е обвинен в четворно убийство и 21 опита за убийство.

Мнозина роднини на загиналото семейство са дошли за процеса. Те носят тениски с изображение на семейството. Роднините са пътували от своето село в България, за да присъстват на процеса. На място са и няколко турски преводачи, тъй като роднините принадлежат към турското малцинство в България и говорят по-добре турски, отколкото български.

Семейството настоява за справедливост и се надява обвиняемият да бъде наказан за своите действия. В началото на процеса една от близките на загиналите напусна съда в сълзи. Когато бе прочетен обвинителният акт, майката на една от жертвите също се разплака. Обвиняемият не показа емоция.

Според прокуратурата обвиняемият запалил многофамилна къща в Солинген в нощта на 25 март 2024 г. Той излял поне литър бензин в стълбището и го запалил. Пожарът бързо се разпространил и отрязал пътя за бягство на семейство в последния етаж, като при това загинали родителите и двете им малки деца, пише БНР.

Още осем души успели да се спасят, като скочили от прозорците. Те претърпели животозастрашаващи наранявания. Сред пострадалите е и наемател от първия етаж, който все още е с дълбоки белези и е особено заинтересован от мотива на обвиняемия, твърди адвокатът му.

Психиатричното изследване не открило признаци за намалена или отменена виновност на обвиняемия.

