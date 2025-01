Председателят на ЕС поздрави Росен Желязков за избора му за премиер на България

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави в социалните мрежи Росен Желязков Росен Желязков е роден на 5 април 1968 г. Той е магистър по право от Софийския университет „Свети за избора му за премиер на България.

Кабинетът „Желязков“ е факт! Депутатите подкрепиха тройната коалиция между ГЕРБ, БСП и ИТН

"Очаквам с нетърпение да работим заедно", написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

My warmest congratulations, Rosen Zhelyazkov, on your appointment as Prime Minister of Bulgaria.



Wishing you success and looking forward to working together on a strong pro-European agenda for the benefit of all Bulgarians.