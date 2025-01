Еди Рама с подарък и серенада за ЧРД на Джорджа Мелони

Албанският премиер Еди Рама подари шал на Джорджа Мелони Джорджа Мелони е италиански политик и журналист, министър-председател на страната от 22 октомври и ѝ изнесе серенада за 48-ия ѝ рожден ден днес.

На кадри се вижда как Рама коленичи пред премиера на Италия, за да и поднесе подаръка.

Рама запя "tanti auguri" (честит рожден ден), а Мелони прие подаръка и поздрава с усмивка.

Премиерът на Албания обясни на Мелони, че лекият шал е дело на италиански дизайнер, базиран в Албания.

Джорджа Мелони Джорджа Мелони е италиански политик и журналист, министър-председател на страната от 22 октомври отбелязва 48-ия си рожден ден днес.

