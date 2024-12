Руският философ националист и политически теоретик Александър Дугин, наричан още „идеологът на Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975“, отново заплаши Румъния, заедно с Украйна и други страни от региона, това съобщи румънската телевизия Диджи 24.

„Източна Европа ще бъде или неутрална, или наша“, казал Дугин на дискусия с американския политолог Джон Миършаймър. Дискусията се е провела в университет, финансиран от Китай.

Запитан за намеренията на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975, Дугин каза: Що се отнася до Украйна, тя би трябвало да остане неутрална, от гледна точка на Путин, или неутрална, или наша. Неутралитетът се провали, така че следва да бъде наша.

„По отношение на Източна Европа, бих казал същото: или ще бъде неутрална, или ще бъде наша. Хора като премиера на Унгария Виктор Орбан и кандидата за президент на Румъния Калин Джорджеску разбират много добре това“, каза Дугин.

„Не можем да търпим враждебни, слаби и агресивни субекти на опасно разстояние от нас. Заплахата от Украйна е екзистенциална, докато заплахата от Източна Европа не е толкова екзистенциална, мисля, че може да се преговаря“, каза Дугин.

По-рано този месец в профил в социалната мрежа Екс, за който се смята, че може да е свързан с Дугин, бе написано, че скоро Румъния ще бъде част от Русия. Малко по-късно публикацията бе изтрита.

Според пропагандата на Москва руската ракета „Орешник“ може да удари противовъздушния щит в Девеселу (Южна Румъния) за 5 минути и 30 секунди.

Карта, която илюстрира обсега на действие на руската хиперзвукова ракета „Орешник“, внушава, че оръжието може да удари американски военни цели в Европа за няколко минути, съобщава американското списание „Нюзуик“. На картата фигурира и Румъния с противоракетния щит в Девеселу, отбеляза Диджи 24.

„Русия продължава усилията за сплашване на Европа с „Орешник“, написа в понеделник в профила си в в "Екс" (по-рано "Туитър") Антон Герашченко, бивш съветник в украинското министерство на вътрешните работи.

Герашченко публикува карта, разпространена от руските пропагандни канали, показваща обсега на действие на ракетата „Орешник“, способна да носи и ядрено оръжие, ако бъде изстреляна от Беларус.

Според картата ракетата „Орешник“ може да достигне от Брест в Беларус до базата на американските военновъздушни сили в Девеселу за 5,5 минути, а до друга база в Полша – за 3,2 минути. Според показаното на картата ракетата може да достигне до повечето европейски столици за по-малко от девет минути.

