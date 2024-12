Председателката на ЕК приветства приемането на България и Румъния в Шенген

Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е приветства цялостното приемане на България и Румъния в Шенген.

"Изцяло в Шенген, където принадлежите", написа тя в социалната мрежа Х, след като Съветът на ЕС реши единодушно да приеме България и Румъния в Шенген и по суша.

Решено: България е пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025 г.

Fully in Schengen - where you belong.