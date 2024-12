Жилищен блок се срути в Хага, издирват хора под руините

© Х

Триетажен жилищен блок в Хага се срути след експлозия и пожар в Хага. Спешни екипи издирваха хора под развалините.

Инцидентът е станал близо до центъра на града.

"В този момент службите за спешна помощ са заети със спасяване и издирване на хора и борба с огъня", се казва в изявление на противопожарната служба в града, предаде Нова телевизия.

Три жертви при експлозия в склад край Неапол

Не се знае колко души може да са в неизвестност, нито какво е причинило експлозията.

Според местната медия Regio15 няколко души вече са били спасени от местопроизшествието. Четирима души, ранени при експлозията, са откарани в местни болници, според противопожарната служба.

A 3-story apartment block in The Hague has partially collapsed following a fire and explosion.



The city’s fire service confirmed: “At this moment, the emergency services are busy rescuing and searching for people and fighting the fire.”



The… pic.twitter.com/8MYVv4X1Ao

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 7, 2024

