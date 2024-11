Изплаши с болнавия си вид: Кралят прикрива петна и рани по лицето

Болният от рак крал Чарлз се появи на партито за рождения си ден покрит с дебел „сценичен грим", за да прикрие опустошенията, оставени от изтощителната му химиотерапия.

Състоянието на Негово величество е толкова лошо, придворните му са покрили петнистото му и подпухнало лице с козметика, за да не изплаши присъстващите и да не вдигне отново шум около влошеното си здраве, предава RadarOnline.

Официалната снимка за рождения ден на краля го показва облечен в елегантен костюм, бяла риза и синя вратовръзка, с едната си ръка в джоба, докато отпуска другата на стол... лицето му е покрито със слой грим. Изображението беше споделено в официалния X акаунт на кралското семейство с емотикони с торта за рожден ден и съобщението: „Желая на Негово Величество краля много честит рожден ден днес“.

Крал Чарлз Трети навършва 76 години

Кралски наблюдател, който работи за вестник в Обединеното кралство, но пожела да остане анонимен, заяви пред RadarOnline: „Какво, за бога, си мислеха неговите хора? Те са го гримирали така, че да прилича на восъчна фигура”.

„Разбира се, те бяха загрижени за лицето с петна и раните около устните му и в устата му, но те смениха този поглед, който е просто раните от неговата химиотерапия, за смъртоносно бяла бледност. А новата му снимка от рождения ден е най-лошата. Наистина ужасно", добавя той.

През уикенда отново се повдигнаха вежди за здравето на Чарлз. Според източници, близки до кралското семейство, кралят е бил в много лошо състояние по време на публично събитие. "Въпреки че Чарлз се опитва да покаже, че нещата вървят както обикновено, не се получава по този начин. Всеки може да види, че не е добре", каза още източникът, добавяйки, че монархът е изглеждал "крехък" и "болнав" с мехури по устата, пише Телеграф.

Wishing His Majesty The King a very Happy Birthday today. pic.twitter.com/Nq7npnaXqa