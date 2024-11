Опозиционен депутат в Грузия заля с боя председателя на ЦИК

Три седмици след парламентарните избори в Грузия - не стихват недоволството и обвиненията в манипулации и подмяна на резултата.

Опозиционен депутат заля с боя председателя на грузинската ЦИК. Поводът - в този момент избирателната комисия провеждала заседание, на което трябвало да обяви окончателните резултати и да потвърди победата на управляващата проруска партия "Грузинска мечта".

Според властите в Тбилиси на изборите на 26 октомври за тях са гласували 54%. Според опозицията и западни наблюдатели, обаче, вотът е фалшифициран и резултатите са недействителни.

От Брюксел замразиха преговорите с Грузия за присъединяване към ЕС, заради съмнения в опорочаване на демократичните процеси в страната, пише БНТ.

Напрежението се пренесе и пред сградата на грузинската избирателна комисия, където се събраха десетки протестиращи.

