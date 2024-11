Превзеха парламента в Абхазия

Опозиционни протестиращи превзеха днес парламента на Абхазия, проруски сепаратистки регион в Грузия, на фона на бурни протести срещу неотдавнашно инвестиционно споразумение с Москва, съобщи руската новинарска агенция РИА, цитирана от Ройтерс.

Правоприлагащите органи се опитаха да разпръснат тълпата с димни гранати, но не успяха и започнаха да напускат сградата на парламента, посочва ТАСС, цитирано от БТА.

Външно: България остро осъжда незаконните избори за президент на Русия в окупираните територии в Украйна, в Приднестровието, Южна Осетия и Абхазия

Канцеларията на президента на Абхазия готви документ за изтегляне от парламента на законопроекта за ратификация на споразумението с Русия, предадоха от пресслужбата му.

