Връщат тялото на Лиъм Пейн във Великобритания

Тялото на Лиъм Пейн ще бъде транспортирано от Аржентина във Великобритания в следващите 48 часа, а погребението се очаква да бъде в края на седмицата или началото на другата, съобщи Mirror.

Певецът почина на 16 октомври след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес, Аржентина едва на 31-годишна възраст.

Погребението му вероятно ще бъде само за близки и роднини.

Миналата седмица беше съобщено, че тялото на Лиъм е преместено от моргата в Буенос Айрес в британско гробище в северната част на аржентинската столица след разрешение, дадено от прокуратурата на баща му Джеф.

Според аржентинския всекидневник La Nacion прокуратурата е разрешила на бащата на Пейн да прибере тялото на сина си. Оттам казали, че това може да се случи в срок от 4-5 дни, но нещата се проточили заради разследване.

Издаването на посмъртна песен на Лиъм Пейн се отлага

След смъртта на Лиъм беше стартирана петиция, призоваваща за законодателство за защита на психичното здраве на артистите в развлекателната индустрия. В нея се призовава за законодателство, наречено „Законът на Лиъм", което да изисква „редовни прегледи на психичното здраве".

31-годишният Лиъм е разказвал за борбата си с алкохолизма в пика на успеха си. През 2023 г. той обяви, че вече е трезвен, след като е преминал рехабилитация. Лиъм се явява за първи път на прослушване за „X Factor" през 2008 г., когато е на 14 години, като изпява песента Fly Me To The Moon на Франк Синатра, а две години по-късно се завръща в шоуто на 16 години и е включен в групата One Direction заедно с Найъл Хоран, Луи Томлинсън, Зейн Малик и Хари Стайлс, които се превръщат в една от най-големите банди в света. В доклада от аутопсията се казва, че Лиъм е починал от множество травми и „вътрешен и външен кръвоизлив", пише 24 часа.

