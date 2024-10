Хиляди на протест пред грузинския парламент: Изборните резултати са манипулирани

Хиляди демонстранти се събраха пред грузинския парламент, след като президентът на Грузия и опозицията призоваха за протести срещу официалните резултати от произведените в събота парламентарни избори, които според тях са били манипулирани, съобщиха репортери на Ройтерс от мястото на събитието.

Грузинското правителство и местната Централна избирателна комисия обявиха, че вотът е бил честен и свободен, докато наблюдатели казаха, че е имало значителни нарушения.

Протестът днес пред сградата на парламента се организира в момент, в който в Тбилиси е на посещение премиерът на Унгария Виктор Орбан, чиято страна е ротационен председател на ЕС. Орбан вече поздрави управляващата грузинска партия „Грузинска мечта“ за победата й на изборите. ЕС разкритикува посещението му в Грузия.

Протестиращите, според журналисти на Франс прес, са около 20 000. Някои от тях носят грузински и европейски знамена.

В интервю за Франс прес, дадено преди протеста, грузинската президентка Саломе Зурабишвили, заяви, че смята, че методите, използвани за фалшифициране на резултата от изборите, са били сходни с тези, използвани от Русия. "Много е трудно да бъде обвинено правителството, но методологията е руска“, заяви държавният глава, която също призова за протести срещу изборните резултати.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков категорично отхвърли тези твърдения за намеса и обвини Зурабишвили в опит за дестабилизиране на собствената си страна.

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе пък увери, че основният приоритет на Тбилиси си остава европейската интеграция и каза, че очаква рестартиране на отношенията с Брюксел след силно напрежение между Грузия и ЕС в последните няколко месеца.

Според Зурабишвили използването за първи път в Грузия на електронното гласуване по-специално е допринесло за фалшификации на изборите. Така например един и същи номер на лична карта е отговарял на 17-20 гласа, подадени в различни области на страната, разказа тя. Зурабишвили каза, че е имало и класически методи на фалшификация, като купуване на гласове или упражняване на натиск над гласоподаватели.

Грузинската президентка призова Запада да подкрепи протестите на опозицията срещу официалните резултати от изборите

Според почти пълните резултати „Грузинска мечта“ води с 53,92 процента срещу 37,78 процента на опозиционната коалиция.

Бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили, който е лидер на една от партиите в тази коалиция и който е в затвора сега, призова също за големи протести, за да се покаже на света, че грузинците се борят за свободата си.

As is tradition, the European anthem is being played at the protest in Tbilisi.#Georgia . pic.twitter.com/jM36TYzLpD