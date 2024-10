Жена беше моментално задържана на летището, след като показа на полицаи снимки от телефона си

Жена, пристигаща от Бразилия, е била задържана на летището в английския град Манчестър, след като показала на полицаи на аерогарата снимки от свои почивки във Франция и Португалия.

27-годишната Лариса Линс е била спряна за рутинна проверка от служителите на реда, които я попитали с каква цел е пристигнала в града. Тогава тя отвърнала, че идва, за да се полюбува на Манчестър. И за да разсее съмненията, Линс си извадила телефона и им показала няколко снимки от свои предишни пътувания. Направила го с намерението да им покаже, че няма какво да крие от тях.

В Турция иззеха над 18 килограма злато, зашити в женски гениталии

В този момент обаче органите на реда забелязали на една от снимките малки пликчета с бяло прахообразно вещество, за което предположили, че е кокаин. В този миг бразилката е била задържана на летището и отведена за разпит. Там тя признала, че предния ден е погълнала топчета с кокаин, след което била отведена в една от болниците в града, където били извадени.

При последваща проверка полицаите открили още кокаин, скрит във вътрешната подплата на сутиена ѝ. Конфискувани са общо 99 топчета с общо тегло 1,1 кг с опаковката и 923 гр без нея. Пред съда беше разяснено, че цената на едро на такова количество от наркотика клас А е оценена на около 36 000 евро, докато уличната стойност е приблизително 87 000 евро.

Линс, която няма постоянен адрес, но е майка на четири деца, бе осъдена на три години лишаване от свобода. След като изтърпи 40% от наказанието си, тя ще бъде депортирана в Бразилия, т.е. след 14 месеца и половина, отбелязва в-к „Мирър“.

Larissa Lins, 27, was intercepted by Border Force officers at Manchester Airport after arriving on a flight from Brazil. She had swallowed, hidden and stashed a kilo of the drug both inside and outside her body https://t.co/GCiLX95QYQ pic.twitter.com/2M9f1CZM0i