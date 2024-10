В бойна готовност: В Литва вече се готвят за руско нападение

Литва е започнала да укрепва границата си с Русия в очакване на руска инвазия на нейна територия.

Балтийската държава, която е част от НАТО от 2004 г., е подсилила и охраната в пограничните си райони, за да бъде отблъснат евентуален опит на Кремъл да проникне във вътрешността на страната.

Сред останалите мерки на Вилнюс е и укрепването на мостовете, които свързват страната с ключовия руски анклав Калининград. Нещо повече, властите дори са в готовност да взривят мостовете, ако сте стигне до такъв вариант.

Полша укрепва границите си с Русия и Беларус

Литва барикадира още един мост над река Неман, който свързва страната с Калининград. Укрепването на съоръжението напредва според начертаните графици и се предвижда разрушаването на някои мостове. Укрепленията ще имат огнева подкрепа при необходимост за възспиране и унищожаване на врага, съобщиха от Министерството на отбраната на Литва в социалните мрежи.

Към публикацията бе добавена и снимка на един от барикадираните мостове, водещ до Калининград.

Както е известно, още една от съседните на Русия държави – Полша, започна да укрепва допълнително границите си с Руската федерация, в случай че Москва реши да предприеме внезапно нападение.

Lithuania has fortified another bridge over the Nemunas River on the route from the Kaliningrad. Fortifications are progressing as planned, with some bridges set to be demolished. Fortifications will be supported by firepower, in case it’s needed, to stop and destroy the enemy. pic.twitter.com/aixkjOJpUs