„Ще изплашите клиентите ни“: Ресторант изгони мъж заради обезобразеното му лице

Ресторант в Англия си навлече гнева на обществеността, след като помоли мъж, чието лице е обезобразено заради коварно заболяване, да напусне заведението, за да не плаши клиентите.

Още с прекрачването си на прага Оливър Броумли, който страда от неврофиброматоза от тип 1, е помолен от персонала да напусне обекта.

Пред „Ню Йорк Пост“ Броумли обяснил, че не му предложили маса, а единствено му се извинили, че не могат да го обслужат и го призовали да напусне ресторанта. Казва, че е свикнал на шокираните и уплашени погледи, особено сред децата, но досега никой не го е принуждавал да напусне някое заведение заради външността си.

Заради случая изпратил писмо до собствениците ресторанта, но така и не получил обратен отговор. Тогава отишъл в полицията и подал сигнал, който бил третиран като престъпление по омраза, макар до момента да няма задържани.

Сега Броумли има нова мисия в живота си – да запознае ресторантьорския бранш със състоянието си и че няма от какво да се страхуват.

Една от пациентските организации в Обединеното кралство също припозна каузата на Броумли като своя, подчертавайки, че хората с подобно заболяване не бива да бъдат възприемани като изроди в обществото. От организацията дори са посъветвали мъжа да потърси правата си по съдебен път, тъй като отношението към него е проява на дискриминация.

