Намериха писмо в бутилка на 200 г.

Екип от студенти доброволци на археологически разкопки в Северна Франция е намерил изненадващ артефакт от миналото.

Пресявайки останките от галско село на върха на скали близо до Диеп в понеделник, те откриха глинен съд, съдържащ малка стъклена колба.

"Това беше видът флакон, който жените са носели около вратовете си, съдържащ миришещи соли", каза ръководителят на екипа Гийом Блондел, който ръководи археологическата служба за град Еу.

Вътре в бутилката имаше писмо, навито и завързано с връв.

