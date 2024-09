Полша обяви бедствено положение след наводненията

Полското правителство обяви днес бедствено положение - правна мярка, целяща да направи по-ефикасна правителствената подкрепа за регионите в южната част на страната, засегнати от наводнения, съобщава БТА.

Кабинетът проведе извънредно заседание в тази сутрин, за да обсъди подробностите по планираната наредба.

Бедственото положение ще засегне части на югозападното Долношльонско и Ополско и Шльонско воеводство на юг според указа, влязъл в сила този следобед след обнародване в Държавен вестник. То ще остане в сила до 16 октомври.

Наводненията в Централна и Източна Европа придобиха катастрофални размери

„Всеки ден ще сме готови да го разширим в други воеводства или общини, ако приемем, че бедственото положение ще помогне на защитните и спасителни дейности“, заяви премиерът Доналд Туск.

Указът позволяват следните ограничения на човешките и граждански права и свободи: задължение за освобождаване или осигуряване на помещения, заповеди за евакуация, заповеди или забрана да се остава на определено място и ограничаване на определени начини за придвижване.

