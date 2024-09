Орбан към Шолц след решението на Германия да върне паспортния контрол по границите си: Добре дошъл в клуба

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан Виктор Орбан (на унгарски: Orbán Viktor) е настоящият министър-председател на Унгария, подходи с ирония относно решението на германското правителство да върне паспортния контрол по сухоземните си граници в опит да спре нелегалния миграционен натиск.

„Германия взе решението да върне стриктния контрол по границите си, за да спре нелегалната миграция. Канцлер Шолц, добре дошли в клуба“, написа Орбан в социалната мрежа Х, където добави и хаштаг „Стоп на миграцията“.

Германия връща паспортния контрол по всичките си граници

Берлин възобнови паспортния контрол по всички сухопътни граници на федералната република в опит да бъде рязко ограничен броят на хората, които влизат в страната без визи. Мерките влизат в сила на 16 септември и първоначално се очаква да останат в сила за шест месеца.

#Germany has decided to impose strict border controls to stop illegal migration. @Bundeskanzler Scholz, welcome to the club! #StopMigration