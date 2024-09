Министър-председателят на Нидерландия Дик Схоф увери украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога в „продължаващата подкрепа и ангажираност“ към Украйна по време на вчерашното посещение на фронта край Запорожие, предаде ДПА.

„Трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на Украйна да продължи (напред). На фронтовите линии, но също и във всекидневието на хората“, написа Схоф в социалната мрежа „Екс“.

По време на посещението им в Запорожие, едва на няколко километра от фронта, Зеленски и Схоф се срещнаха с ветерани, присъстваха на откриването на новата учебна година и бяха запознати с обстановката от представители на украинските ВВС и на военното разузнаване.

Схоф се ангажира да предостави на Украйна пакет за подкрепа на стойност повече от 200 милиона евро, предназначен за защита и възстановяване на енергийната инфраструктура, както и допълнително финансиране за хуманитарна подкрепа.

