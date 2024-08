Издирват софтуерен милионер след торнадото край Сицилия

Технологичният предприемач и милионер Майк Линч е сред изчезналите при потъването на луксозна яхтата край бреговете на Сицилия по време на силна буря.

Съпругата му Анджела Бакарес е сред спасените, съобщава The Guardian.

59-годишният Линч е основател на Autonomy Corporation – една от водещите софтуерни компании в Обединеното Кралство. Бизнесменът е носител на Ордена на Британската империя, връчен му през 2006 г., и е член на Кралското дружество от 2014 г. През 2011 г. е назначен от тогавашния министър-председател Дейвид Камерън в Съвета за наука и технологии.

Торнадо обърна лодка в Италия, 7 души са в неизвестност

През юни тази година той беше оправдан по 15 обвинения за измама в САЩ, във връзка със закупуването на неговата компания от друг технологичен гигант от Силициевата долина през 2011 година. Сделката беше сключена за 11,1 милиарда долара, предаде Нова телевизия.

Mike Lynch among missing after superyacht sinks off Sicily https://t.co/N02bhAVG2f