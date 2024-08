Часове преди закриването на Олимпиадата: Евакуираха посетителите на Айфеловата кула

Френските власти евакуираха Айфеловата кула, след като мъж бе забелязан да се катери по историческата забележителност часове преди началото на церемонията по закриване на Олимпийските игри в Париж, предаде АП.

Голият до кръста мъж бил забелязан да се катери по високата 330 метра кула днес следобед. Не е ясно откъде е започнал изкачването си, но бил забелязан малко над олимпийските пръстени, монтирани на второто ниво на паметника, точно над първата площадка за наблюдение.

Айфеловата кула имаше централна роля в церемонията по откриването на игрите и Селин Дион пя от една от площадките ѝ за наблюдение. Не се предвижда кулата да стане част от церемонията по закриване на игрите, която се очаква да започне на "Стад дьо Франс" в района на Сен Дени около 21:00 часа местно време.

Изгониха плувкиня от Олимпиадата, защото посетила Айфеловата кула

Повече от 30 000 полицаи са разположени в Париж и околностите му, за да охраняват последните олимпийски събития и церемонията по закриване днес.

Министърът на вътрешните работи на Франция Жералд Дарманен каза, че около 3000 полицаи ще бъдат мобилизирани около "Стад дьо Франс" и че 20 000 полицаи, военни и други служители по сигурността в околностите на Париж и Сен Дени ще бъдат мобилизирани до късно тази нощ, за да гарантират безопасно протичане на последния ден на Олимпийските игри в Париж, информира БТА.

BREAKING: The Eiffel Tower has been evacuated after a man was spotted climbing the landmark.https://t.co/PAiZ4D1jU3



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7Xt3VrKIDe