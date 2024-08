Доведеният син на норвежкия престолонаследник преби от бой 20-годишна, прати я в болница

Престолонаследникът на Норвегия Хокон Магнус определи като „сериозна работа“ задържането на доведения си син от полицията на 4 август в Осло, след като преби момиче на около 20-годишна възраст. Заради нанесените ѝ удари, тя е била приета в болница с мозъчно сътресение.

Съпругът на Мете-Марит, която е майка на момчето, в момента е в Париж, за да наблюдава изявите на норвежките спортисти на Олимпийските игри. На въпрос за задържането на доведения си син Хокон отвърна, че „работата е много сериозна, щом е замесена полицията“.

Бъдещият крал на Норвегия обаче не пожела да коментира в детайли случая, изтъквайки, че „не би било редно да се меси“.

Принцесата на Норвегия се изнесе от кралския дворец, ще живее самостоятелно

Мариус Борг /на снимката/, синът на бъдещата кралица на скандинавската държава, е от нейния бивш партньор Мортен Борг, който бе признат за виновен и осъден за трафик на наркотици. Мариус е на пет годинки, когато майка му и бъдещият крал на Норвегия встъпват в брак. Оттогава той е част от кралското семейство, макар да няма официална титла.

Мете-Марит все още не е направила публично изявление относно действията на сина си.

Списание Se og Hør бе първата медия, която оповести за случая. В материала си разказа как 27-годишният Мариус нападнал физически момичето. След като ѝ нанесъл тежки удари, Мариус я оставил да лежи в безпомощно състояние и избягал. Малко по-късно обаче бил заловен от полицията.

Разследването по случая продължава.

