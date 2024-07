Екоактивисти блокираха летището във Франкфурт

Най-натовареното германско летище временно преустанови полетите на 25 юли, след като климатични активисти блокираха писти за излитане в знак на протест срещу използването на изкопаеми горива, предаде Си Ен Ен.

Летището е използвано от близо 60 млн. пътници през миналата година.

Операторите призоваха пътниците чрез официалният им профил в социалната мрежа Х да не ходят на летището засега. Вместо това, те бяха помолени да проверят статуса на полета си онлайн, преди да напуснат дома си.

Причината са демонстрациите, които са превзели голяма част от летището. Шестима от протестиращите са блокирали пистите за излитане на самолетите, като някои от тях са използвали лепило, за да се залепят за асфалта.

Oil Kills! Internationale Protestkampagne gestartet!



Aktuell befinden sich Unterstützer*innen der Letzten Generation auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn und beeinträchtigen so den Flugverkehr. Gleichzeitig wird weltweit in über 10 Ländern an Flughäfen protestiert!… pic.twitter.com/RLSsVSwMfS