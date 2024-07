Арестуваха телевизионна звезда за педофилия

Актьорът Джон Алфорд - звезда от британските сериали Burning и Grange Hill - е обвинен в сексуални престъпления срещу дете, предава Sun.

52-годишният баща на две деца беше арестуван по-рано тази година и е обвинен в общо шест престъпления. Той е изправен пред четири обвинения за сексуална активност с дете, плюс едно за сексуално насилие и друго за сексуално насилие чрез проникване. Той ще бъде изправен пред съда в Сейнт Олбанс на 2 декември.

Алфорд става популярен на Острова, когато е само на 13 години и играе ролята Роби Райт в училищната драма Grange Hill през 1985 г., пише още Телеграф.

СГП участва в международно разследване за разкриване на педофилска мрежа в интернет

След като напусна Grange Hill, той игра пожарникар в драмата на ITV London's Burning от 1993 до 1998 г. - като шоуто привлича повече от 18 милиона зрители на вечер. Алфорд беше в шоуто на върха на успеха си, което го превърна в третата най-дълго излъчвана драма на ITV след Coronation Street и Emmerdale.

