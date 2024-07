Мъж откри масова стрелба в Германия, има загинали

Масова стрелба в немския град Лаутлинген. Няколко души са загинали, съобщи bTV, позовавайки се на германския вестник „Билд“.

По първоначална информация нападателят е ловец. Все още няма данни как точно са били убити жертвите и какви са мотивите за стрелбата.

От полицията потвърдиха, че има няколко загинали, но не уточниха броя на жертвите.

„Обществото не е изложено на риск“, заяви говорител на немската полиция.

