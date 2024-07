Раздадоха отровна вода на спасителите от детската болница в Киев

Неизвестни лица са дали отровена вода на доброволците, участващи в спасителните дейности след руската ракетна атака срещу детската болница "Охматдит" в Киев. Това съобщи Катерина Терехова, която помага на пострадалите около болницата и участва в разчистването на отломките.

По думите ѝ бутилките с вода "Ашана" са били установени от полицията. Те много приличали на оригиналните бутилки с марката вода.

Всеки, който е пил водата или я е ползвал за миене е получил химически изгаряния, пише Актуално.

