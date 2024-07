Почина носител на Нобелова награда за медицина

Биохимикът Бенгт Самуелсон, спечелил Нобелова награда за медицина или физиология през 1982 г., почина на 90 години, съобщи АФП, позовавайки се на института "Каролинска".

През 1982 г. Бенгт Самуелсон, съвместно със Суне Бергстрьом и Джон Вейн, печели престижната награда за трудове върху простагландините - биохимични субстанции, които влияят върху съсирването и кръвното налягане, телесната температура, алергични реакции и други физиологични явления сред бозайниците.

Откритията им са в основата на лекарства срещу възпаления, алергии, глаукома, сърдечносъдови заболявания.

Отиде си голямо име в Холивуд

Бенгт Самуелсон е роден през 1934 г. в Халмстад. Завършва университета в Лунд, след което работи в института "Каролинска". Една година работи в Харвардския университет, пише БТА.

1982 NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE: Sune K. Bergstorm and Bengt I. Samuelsson, John R. Vane pic.twitter.com/TjgafhzJGB