Паника в ЕС: Виктор Орбан обмисля днес да се срещне с Путин в Москва

Унгарският министър-председател Виктор Орбан, чиято страна пое от 1-ви юли Председателството на Съвета на ЕС, има предвидена среща с руския президент Владимир Путин в Москва. Новината бе съобщена от редици водещи медии, сред които Ройтерс, „Файненшъл таймс" и Радио „Свободна Европа".

От своя страна официалният говорител на Кремъл в лицето на Дмитрий Песков нито потвърди, нито отрече информацията. Руската информационна агенция РИА цитира думите на Песков, който все пак споделя, че графикът на руския президент е „доста натоварен“ в петък, но Кремъл ще предостави повече сведения на по-късен етап.

Това би била първата среща между Орбан и Путин на руска територия след началото на войната в Украйна. Орбан, който поддържа топли отношения със стопанина на Кремъл от който и да било друг държавен или правителствен лидер в ЕС, бе на посещение в Руската федерация за последно през 2022 г., но тогава двамата лидери не се срещнаха.

Орбан влиза в ролята на посредник

От Будапеща отказаха коментар на запитвания дали в действителност Виктор Орбан има планове да посети Москва в следващите часове.

По повод слуховете за евентуална визита на Орбан в Русия председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел подчерта, че ротационното председателство на Европейският съюз няма мандат да преговаря с Русия от името на Общността.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.