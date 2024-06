Гърция гори, евакуират туристите

Бруталните горещини подпалиха и южната ни съседка. След големите пожари в Турция, пламна и Гърция.

Горски пожар лумна в гръцката област Атика и запали къщи. Евакуират местните жители и туристите.

В района на Коропиу, област Атика, огънят изпепели автокъща и запали къщи. В района има голяма маслинена плантация, която също е обхваната от огъня.

Районът на Атина под висок риск заради горски пожар южно от столицата

Евакуацията на хората в района продължава, съобщи кметът на града. Гражданска защита оказва помощ.

Духа много силен вятър, който променя посоката си и разпалва огъня, казаха огнеборците. Четири самолета и шест хеликоптера гасят по въздух, пише Телеграф.

Затворен е входът от магистралата към населените места в близост до пожара. Включиха се десетки доброволци. Пожарът е започнал от сухи дървета, запалени от високата температура.

До град Лариса огънят също се разраства, но е в аграрен район и в близост няма къщи, съобщават пожарникарите.



Над 30 пожара бушуват днес в Гърция. С голям риск са също островите Лесбос и Хиос поради високи температури и силния вятър.

