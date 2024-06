Пожар в товарната зона на летището в Брюксел

Пожар бушува в продължение на 14 часа в товарната зона на летище "Завентем" в Брюксел, съобщиха местни медии, предава БТА.

Към 6:00 ч. тази сутрин (7:00 ч. българско време) огънят е бил овладян, след като се разгоря вчера следобед.

Не се съобщава за пострадали.

A #fire of unknown origin has broken out in the cargo area of #Brussels Airport.



A spokesperson for the regional fire brigade said, "Our teams are trying to bring the fire under control. We have no information yet about possible injuries." pic.twitter.com/U2ztY9Zx8J