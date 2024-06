Чаровна двойка загина след падане от 600 м в планината

Светът на зимните спортове потъна в скръб след трагичната вест за смъртта на ски състезателите Жан Даниел Песион и неговата половинка Елиза Арлиан. Двамата загубили живота си във Вале д'Аоста в Северозападна Италия.

По информация на медиите на Апенините Песион и Арлин се спускали със ски по северните склонове на планината Зербион.

Според изданието La Gazzetta dello Sporta при все още неизяснени причини двамата са паднали от над 600 метра по склона на възвишението, а телевизия RAI уточнява, че двойката е била на косъм да покори върха, когато се случила злополуката.

Те са били буквално на няколко крачки от върха, когато планината, която толкова обожаваха, ги предаде. Двамата са били прегърнати, когато са открити от екипите по издирване, посочиха от RAI.

В издирването бяха включени три хеликоптера.

Телата им били намерени под снега, като по предварителни данни двамата били затрупани от снежната маса впоследствие.

От Италианската федерация по зимни спортове също потвърдиха скръбната вест и предадоха своите най-искрени съболезнования на семействата им.

