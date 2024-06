Последна прегръдка: Заснеха трима приятели секунди преди да бъдат отнесени oт наводненията в Италия

Трима млади приятели бяха заснети в сърцераздирателна последна прегръдка, преди да бъдат отнесени от внезапните наводнения в Северна Италия.

Те излезли на разходка в природата близо до Удине, когато река Натизоне внезапно достига до опасни нива след дни на проливни дъждове.

20-годишната Патриция Кормос, Бианка Дорос на 23 и приятелят й Кристиан Молнар, 25 са видени за последно живи да стоят в средата на реката, а около тях имало силен водовъртеж.

Видео, разпространено от мястото на инцидента по време на спасителните операции показва как тримата млади се прегръщат, докато остават в капан в надигащия се поток.

"Казахме им да се държат заедно и им хвърлихме въже, но те бяха буквално погълнати от водата пред очите ни. Просто гледахме как изчезват и не можехме да помгонем", раказа Джорджо Базиле, началник на провинциалните пожарникари в Удине.

