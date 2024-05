Двама надзиратели загинаха при засада на затворнически микробус

Двама френски надзиратели са убити при засада на затворнически микробус близо до Руан в Нормандия, пише BBC. Френските медии съобщават, че затворник, който е бил превозван във фургона, е избягал заедно с нападателите.

Министърът на правосъдието на Франция Ерик Дюпон-Морети съобщи, че други трима служители са тежко ранени. Той допълни, че свиква кризисния отдел на Министерството на правосъдието.

Засадата е станала в близост до пункт за събиране на пътни такси на магистрала А154, която в момента е затворена в двете посоки, предава Нова тв.

