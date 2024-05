Чехия обяви за издирване руски генерал

Чешката полиция обяви за издирване Андрей Аверянов, руски генерал от Главното разузнавателно управление на Русия, ръководил експлозиите във военни складове в Чехия и отравянето на Сергей Скрипал, съобщи разследващият журналист Христо Грозев в "Туитър". Той бе в основата на разследването, което разкри ролята на Аверянов в тези диверсии.

Според чешките следователи Аверянов ръководи акцията от 2014 г., по време на която руски агенти взривиха складове за боеприпаси във Врбетица в района на Злин. При тях загинаха двама души и бяха причинени огромни щети.

Съпрузите Елена и Николай Шапошникови, руски шпиони, получили чешко гражданство, които също се разследват за диверсиите, са общували с Аверянов, който е бил ръководител на специалния диверсионен отдел на ГРУ по време на експлозиите. Николай Шапошников е бил служител на оръжейната компания Imex Group, чиито боеприпаси се взривиха във Врбетице. Малко преди първия от двата взрива Шапошникови и генерал Аверянов също се срещат в Лисабон.

