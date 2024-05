Лебед обърка наводнен път с река, предизвика тежка катастрофа

Заблуден лебед обърка наводнен път с река и предизвика тежка катастрофа в британското графство Дорсет.

Птицата се появила внезапно на платното, разказват очевидци.

Стреснати шофьори на два насрещно движещи се автомобила веднага направили опит да избегнат птицата, при което се блъснали един в друг, пише "Дейли Мейл", цитирани от Нова.

