Хаос по летищата на Великобритания заради системата за граничен контрол

Хаос по летищата на Обединеното кралство заради проблеми със системата за граничен контрол.

Говорител на „Хийтроу" заяви: „В момента граничните служби се сблъскват с общонационален проблем, който оказва влияние върху обработката на пътниците през границата".

"Нашите екипи подпомагат плановете на граничните власти за извънредни ситуации, за възможно най-бързото разрешаване на проблема, и са на разположение за осигуряване на благосъстоянието на пътниците. Извиняваме се за всяко въздействие, което това оказва върху пътуванията на гражданите", допълни говорителят, цитиран от Нова телевизия.

На летище "Хийтроу" арестуваха 80-годишен мъж, издирван от 27 г.

Летище "Манчестър" също потвърди, че граничната система на Обединеното кралство не работи като част от прекъсване в цялата страна. То заяви, че екипите му работят в помощ на пътниците на летището.

Chaos in UK's airports as all gates go down in Border Force 'IT glitch' sparking enormous queues - with Heathrow, Gatwick and Manchester known to be hit so far https://t.co/WgzS5qz2Oa pic.twitter.com/8rPK9NddBa