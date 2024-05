Група младежи нахлуха в албанския парламент

Необичаен протест се проведе днес в албанския парламент, където група младежи нахлуха, за да изразят подкрепата си за това емигрантите от албанската диаспора да имат право на глас на следващите избори в страната, съобщи Евронюз Албания, цитирани от БТА.

По информация на медията те са се качили на една от терасите в пленарната зала на парламента, откъдето са хвърлили листове по депутатите и са опънали транспарант с надпис "Искам да гласувам през 2025 г".

In #Albania, a group of activists protest inside the parliament, demanding that #Albanian immigrants be allowed to #vote.” pic.twitter.com/zMsbGZQOY8