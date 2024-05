Хвърлиха коктейл "Молотов" по историческа синагога във Варшава

Коктейл "Молотов" е бил хвърлен по единствената синагога във Варшава, оцеляла при нацисткото нападение по време на Втората световна война, потвърдиха от полицията пред полската информационна агенция ПАП след подаден сигнал, предаде ДПА.

Израелският посланик в Полша Яков Ливне публикува снимка в "Екс", на която се виждат следи от изгаряне на синагогата "Нозик" в центъра на града.

"Възмутителни антисемитски нападения като това не могат да бъдат толерирани днес", написа Ливне. "Извършителите трябва да бъдат открити и наказани."

Полският външен министър Радослав Шикорск написа в "Екс", че равинът на синагогата е написал, че някой се е опитал да подпали синагогата "Нозик" с коктейл "Молотов".

"Слава Богу, никой не е пострадал", пише той.

Шикорски обърна внимание на времето, когато се случи инцидентът. "Чудя се кой се опитва да наруши годишнината от присъединяването ни към ЕС. Може би същият, който надраска звездите на Давид в Париж?"

Днес Полша празнува 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз, но не беше ясно каква връзка има това събитие с антисемитизма и Шкиорски не даде подробности.

Разлепиха некролози на Хитлер на фасадата на Софийската синагога

Миналата година молдовска двойка беше арестувана в Париж за това, че според различни медийни съобщения е надраскала Звезди на Давид върху училищна сграда. Двойката заяви пред няколко медии, че е действала по нареждане на "лице от Русия", припомня ДПА, цитирано от БТА.

A Molotov cocktail was thrown at the Nozik Synagogue in Warsaw last night, no one was injured. Polish Foreign Ministry: “We must respond decisively to this egregious crime pic.twitter.com/6RpTaiW6Y4