Демонтираха мигрантския "град от палатки" в Дъблин

Ирландската полиция демонтира в Дъблин около 200 палатки, в които се бяха настанили лица, търсещи убежище, предаде Ройтерс.

Ирландия се бори да се справи с рекорден брой бежанци, като същевременно се сблъсква с недостиг на жилища, и в близост до правителствени сгради в столицата през последната година се появи така нареченият "град от палатки".

Докато младите мъже, които живеят в малки палатки в града до голяма степен бяха оставени на мира, имаше протести в по-малки общности срещу мигрантите, живеещи в хотели и хостели. През ноември в Дъблин избухна насилие, водено от крайно десни активисти.

Варадкар за решението да се оттегли от премиерския пост в Ирландия: Няма причина, просто напускам

По-късно днес правителството заяви, че настанените в лагера лица, търсещи убежище, са били преместени на места южно от Дъблин с устойчиви на атмосферни влияния палатки, душове, храна и сигурност.

Премиерът Саймън Харис заяви преди преместването, че е важно те да не се връщат. "Ние не живеем в страна, в която се позволява на импровизирани бедняшки квартали просто да се появяват", заяви той.

До рано сутринта днес полицията беше натоварила по-голямата част от живеещите в лагера в автобуси. Пешеходните пътеки бяха почистени с маркуч и миризмата на дезинфектант се носеше във въздуха, посочва Ройтерс, цитирано от БТА.

Dublin, Ireland



The migrant tent camp in Ireland's capital continues to grow as the government continues to import migrants en masse.



Why do they want to continue bringing immigrants to keep them in inhumane conditions? To generate social chaos. pic.twitter.com/JjTIXtb6iW