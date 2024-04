Снежна буря предизвика катастрофи в Германия

Един човек загина, а други 17 бяха ранени при катастрофи в Германия заради слана и сняг.

Снежна буря в неделния ден предизвика хаос по магистралите на провинция Бавария.

In parts of Germany, including Bavaria and Hesse, snowstorms caused havoc on roads, as many didn't expect to see so much snow in April. pic.twitter.com/hJZ0EqLBoC