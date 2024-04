Бой в парламента в Грузия заради закона за чуждестранните агенти

Бой в грузинския парламент.

Причина за сблъсъци между депутати в Грузия стана повторното внасяне в пленарна зала на законопроект за чуждестранното влияние.

Видеозапис от парламентарно изслушване показа как депутат от опозицията връхлита върху трибуната и удря в главата свой колега от управляващата партия.

Стотици в Грузия излязоха на протест срещу закона за чуждестранните агенти

Внезапният изблик на агресия доведе до сблъсъци и прекъсване на прякото предаване.

Критиците твърдят, че законопроектът за чуждестранното влияние позволява на Кремъл да оказва натиск върху дисиденти.

Схватката се случи в момент, когато десетки грузинци протестираха пред парламента срещу предложения закон, който според тях подкопава кандидатурата на страната им за членство в ЕС, предава БНТ.

Ooh la la. What’s happening here.



A fight broke out in Georgia's parliament on Monday over the government's re-introduction of a controversial "foreign influence" bill that mirrors repressive Russian legislation used to silence and intimidate dissidents.



The ruling Georgian… pic.twitter.com/lrb9a4PC11