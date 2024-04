Самолети се сблъскаха насред летище

Самолет 787 на Virgin Atlantic се сблъска с Airbus A350 на British Airways, докато маневрира на международнотоХийтроу. И двете машини имат щети след инцидента.

Самолетът на Virgin бил управляван от влекач, когато крилото му се ударило в опашката на съседния самолет.

Говорител на Virgin Atlantic каза: „Наясно сме, че върхът на крилото на един от нашите празни самолети е влязъл в контакт с друг самолет, докато е бил теглен. Безопасността на нашите клиенти и екипаж винаги е наш основен приоритет. Можем да потвърдим, че през това време на борда на самолета на Virgin Atlantic не е имало пътници. Започнахме пълно и задълбочено разследване“.

Самолетите в Европа масово останаха без GPS, обвиниха Русия

Разследващите ще искат да знаят дали е имало достатъчно персонал, участващ в местенето на самолета и колко адекватни са били действията му.

And again

JUST IN - Virgin Atlantic Boeing 787-9 collides with a British Airways Airbus A350-1041 on the ground at London Heathrow. pic.twitter.com/ku6rA4Pmmx