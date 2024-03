Украинска порно звезда се притече на помощ на осакатени войници

Юлия Сенюк е по-известна с псевдонима си Джоузефин Джаксън. Порнографските изяви на пищната актриса са събрали над 200 милиона гледания, а сега използва този си статут на знаменитост, за да събира средства за украинските войници, които са загубили крайници във войната срещу Русия.

"Искахме да привлечем вниманието към проблема с рехабилитацията след наранявания. Защото много хора събират средства, но забравят за протезирането. Мисля, че успях да привлека вниманието, защото повече хора започнаха да събират дарения за протезиране", коментира Сенюк пред Politico.

29-годишната жителка на Лвов в Западна Украйна стана посланик на медийна инициатива на киевска клиника, която се занимава с рехабилитацията на повече от 30 украински военни с ампутирани крайници, предава "Телеграф".

Сенюк участва в две фотосесии с украински войници с ампутирани крайници, за да привлече вниманието към липсата на финансиране за протезиране - основна нужда за хиляди украинци, които са участвали пряко във войната.

Киев умишлено не разкрива колко души се нуждаят от протези, заяви пред украинските медии Оксана Жолнович, министър на социалната политика. Тя обаче настоя, че правителството е в състояние да покрие тези нужди.

Тази година за помощ за рехабилитация са отпуснати повече от 111 млн. евро и няма нужда да се събират пари за тези, които се нуждаят от протези, казва Елена Кулчицка, съветник на Жолнович.

Въпреки това, по данни на фондация "Протез", около 59 000 украинци се нуждаят от протези за крайници. По данни на украинския център за рехабилитация на свръхчовеци всяка от тях може да струва от 46 000 до 90 000 долара. Десетки украински клиники и различни инициативи се занимават с рехабилитацията на военни и цивилни ампутирани пациенти. Повечето от тях разчитат на правителствени програми и дарения, но парите не са достатъчни.

Затова, когато през февруари приятелят на Сенюк ѝ дава идеята да използва известността си, за да популяризира протезния център в Киев, тя се съгласява.

Поканили я да участвала във фотосесия с ветераните.

"В началото не знаех как да говоря с тях. Но после просто реших да се държа нормално и да не фокусирам излишно внимание върху изгубените им крайници", казва Сенюк.

Войниците бяха развълнувани.

"В никакъв случай не съм професионален специалист по рехабилитация, просто идвам и разговарям с тях, разсейвам ги, разказвам за професията си, това е толкова интересно за тях. Те сияят след моите посещения", казва Сенюк.

Начинанието ѝ предизвика както внимание, така и критики.

Сенюк беше атакувана в социалните мрежи от консерватори за "неморалността на професията ѝ" и "опита за пиар на гърба на войниците", както и за "обективизиране на ролята на жената" по време на война. В Украйна е незаконно да се прави порнография, поради което Сенюк работи в чужбина.

Антон Иванцив, който е загубил двете си ръце и крака в битката за Бахмут, участва във фотосесията и защитава актрисата.

"Благодарение на изявите си Юлия помогна да се привлече вниманието към проблемите на тежко ранените хора. Тя организира дарителска кампания. За съжаление, държавните програми не могат да осигурят добри протези", коментира Иванчев пред Politico.

"Що се отнася до съдържанието, което тя произвежда, не ме интересува. Това е медиен продукт, вие можете да изберете дали да го консумирате. Юлия е украинка и патриот", допълва той.

