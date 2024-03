Въпреки войната, Украйна се класира за финалите на Европейското първенство в Германия, предава БТА. Пред собствена публика в полския град Вроцлав украинците се наложиха драматично след обрат с 2:1 срещу Исландия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога благодари на националния отбор по футбол за класирането му за Европейското първенство по футбол това лято.

"Благодаря ви, момчета! Благодаря ти, отбор! Ако на украинците им е трудно, но те не се предават и продължават да се борят, то украинците неизбежно ще победят", отбеляза Зеленски.

Thank you, guys!

Thank you, team!

For significant emotions for the entire country.

For the important victory and making it to EURO.

For proving once again: whenever Ukrainians face difficulties but do not give up and continue to fight, Ukrainians certainly win.

In times, when… pic.twitter.com/THdnOw8k0B