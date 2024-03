Сблъсъци между турци и кюрди в Брюксел, пострадали са полицаи и протестиращи

Сблъсъци са възникнали днес край Европейския парламент в Брюксел между турци и кюрди, съобщиха местни медии. Демонстрацията е била разрешена и свикана от представители на кюрдската общност в Белгия, които са протестирали срещу нападение срещу тях от страна на турската общност снощи в град в околностите на Лиеж, пише БТА.

Кадри от мястото на днешния инцидент показват, че внезапно участници в събитието са проявили агресия и е последвало масово сбиване, в което са се включили дори хора с жълти жилетки с надписи "Охрана". Полицаи са опитали да предотвратят разрастването на инцидента и са използвали сълзотворен газ. Записите показват леко пострадали полицаи и протестиращи. В проявата са участвали около 200 души.

Поводът за днешния инцидент е снощното нападение, което според кюрдите е извършено от турски крайни националисти, свързани с организацията "Сивите вълци". Кюрдите обвиняват за случая турския президент Реджеп Ердоган и са свикали днешната проява пред ЕП, за да се обявят срещу "пасивността на ЕС" по отношение на турския държавен глава. Според тях снощи те са били нападнати от стотина турци заради това, че в колите им е имало кюрдски знамена.

В началото на месеца белгийският премиер Александер де Кро си навлече критиките на Турция, след като изрази уважение към мюсюлманите в страната и се присъедини към традиционната вечеря Ифтар в Антверпен. Медиите уточниха, че вечерята е била по покана на Гюленисткото движение в Белгия и това е станало повод турското външно министерство да привика белгийския посланик в Анкара. От кабинета на белгийския премиер бе пояснено, че Де Кро не е участвал във вечерята с политическа цел.

It's time to the world to think about solving the #Kurdish issue, as the terrorist state of #Turkey even in the #European country doesn't let them to life well and celebrate festivals like #Newroz.#TurkeyISIS pic.twitter.com/k8PcnsQbgP