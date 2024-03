Медии: Гаджето на Сабаленка е скочил от балкона

Новина №1 в тениса днес е смъртта на гаджето на Арина Сабаленка - Константин Колцов.

Медиите от Беларус съобщават, че бившият хокеист се е самоубил. Първоначалната версия на медиците бе, че става дума за тромб.

"Според разследването в понеделник, 18 март, около 12:39 часа пристанищната полиция и пожарната са отишли ​​в болницата, за да помогнат на скочилия от балкона мъж. Не са открити подозрителни обстоятелства", цитиран е говорителят на полицията от беларуските медии.

