Нова конспирация в социалните мрежи: Крал Чарлз III почина

Нова конспирация се разпространява в социалните мрежи и е допълнително подхранвана от руски медии. Според публикациите британският крал Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен е починал.

Онлайн се разпространява и снимка на "официалното съобщение" от Бъкингамския дворец. "Кралят почина внезапно вчера следобед" пише на него. Датата на съобщението е от днес.

There is no official confirmation, nor a press release in this form, from Buckingham Palace about the situation of King Charles III.



The document that emerged online, spread by Russian channels, looks like it is fabricated, made with MS Word. pic.twitter.com/C9FbdpXEyN